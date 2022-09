Afscheid van een legende: Roger Federer (41) kondigt einde van zijn tennisloopbaan aan

Roger Federer (41) stopt met tennissen. Dat maakt de Zwitser vandaag bekend via social media. ,,Het is tijd om te herkennen wanneer het tijd is om te stoppen", schrijft de tennislegende in zijn afscheidsbrief.

,,Zoals de meesten van jullie weten heb ik de afgelopen drie jaar met veel uitdagingen te maken gehad in de vorm van blessures en operaties", zo start Federer zijn statement. ,,Ik heb hard gewerkt om in de beste vorm terug te keren, maar ik ken ook de capaciteiten en limieten van mijn lichaam en de boodschap van mijn lichaam was de laatste tijd duidelijk.”

Hij vervolgt: ,,Ik ben 41 jaar oud en ik heb meer dan 1500 wedstrijden gespeeld over een periode van 24 jaar. De tenniswereld heeft me genereuzer behandeld dat ik ooit had durven dromen, maar nu is het tijd om te erkennen dat het tijd is om mijn carrière te beëindigen.”

Federer laat weten dat de Laver Cup volgende week zijn laatste ATP-evenement is. ,,Natuurlijk zal ik nog blijven tennissen, maar niet op de ATP-tour en ook geen grandslams", aldus de Zwitser, die het een ,,bitterzoete” beslissing noemt. ,,Ik zal namelijk alles missen wat de tour me gegeven heeft. Maar tegelijkertijd is er zo veel om te vieren. Ik beschouw mezelf als een van de gelukkigste mensen op aarde. Ik heb een speciaal talent voor tennis gekregen en dat heb ik benut op een niveau dat ik mezelf nooit had voor kunnen stellen én langer dan ik dacht dat mogelijk was.”

Twintig grandslamds

Federer won onder meer zes keer de Australian Open, één keer Roland Garros, acht keer Wimbledon en vijf keer de US Open. Daarmee heeft de Zwitser twintig grandslamtitels op zijn naam staan, twee minder dan Rafael Nadal en eentje minder dan Novak Djokovic. Wél is Federer de tennisser met de meest gewonnen grandslampartijen op zijn naam. Liefst 369 grandslamwedstrijden won de Zwitser, 35 meer dan Djokovic en 56 meer dan Nadal.

Voor het bereiken van die prachtige cijfers bedankt Federer zijn vrouw Mirka: ,,Ze heeft elke minuut meebeleefd. Ze pepte me op voor finales, heeft ontelbaar veel wedstrijden gezien, zelfs toen ze meer dan acht maanden zwanger was, en ze heeft alles doorstaan terwijl ik twintig jaar met mijn team op pad was. Daarnaast wil ik ook mijn kinderen bedanken, die me altijd hebben gesteund. Ze waren altijd bereid om nieuwe plekken te ontdekken en nieuwe herinneringen te creëren. Dat mijn familie me vanaf de tribunes steunde, zal ik voor altijd blijven koesteren", aldus de Zwitser, die ook zijn ouders, zus, coaches, sponsors, tegenstanders, fans, team en het Zwitserse tennis bedankt.

,,De afgelopen 24 jaar waren ongelooflijk, hoewel het lijkt alsof het in 24 uur voorbij is gevlogen. Maar het was ook zó magisch en intens dat het lijkt alsof ik er al een heel leven op heb zitten. Ik heb het geluk gehad om in meer dan veertig verschillende landen te spelen. Ik heb gelachen en gehuild, heb verdriet en geluk gevoeld, maar ik voelde vooral dat ik leefde. Ik heb veel mensen ontmoet die voor de rest van mijn leven vrienden zijn. Ik wil iedereen hartelijk bedanken die geholpen heeft met het realiseren van mijn dromen die ik als jonge ballenjongen in Basel had. Tot slot het tennisspel: ik houd van je en zal je nooit verlaten.”