Afzeggen Bertens voor Dubai maakt Clijsters niet uit: ‘Niet bezig met tegenstanders’

Finale in New York gaat tussen Edmund en Seppi

12:20 De Britse tennisser Kyle Edmund en de Italiaan Andreas Seppi spelen zondag de finale op het ATP-toernooi van New York. Edmund rekende in de halve finale in twee sets (6-1 6-4) af met de Serviër Miomir Kecmanovic. Seppi versloeg de Taiwanese qualifier Jason Jung, eveneens in twee sets: 6-3 6-2.