Alexander Zverev haalt jaar na dramatische aftocht op Roland Garros opnieuw halve finale

Voor Zverev was het een emotionele zege, want een jaar geleden ging het in de halve finale tegen Rafael Nadal gruwelijk mis voor de Duitser. Na een ongelukkige beweging gleed hij uit en scheurde de banden in zijn rechterenkel af. Zverev moest destijds in een rolstoel van de baan en was maandenlang aan het revalideren. Daardoor is hij op de wereldranglijst buiten de top 20 gevallen.