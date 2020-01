Alexander Zverev heeft geen kind aan Andrei Roeblev

Exit in vierde ronde Bertens: Ik heb Muguruza gewoon te veel cadeautjes gegeven

8:38 Het is Kiki Bertens niet gelukt door te dringen tot de kwartfinales van de Australian Open. De als negende geplaatste Bertens moest in Melbourne in de vierde ronde haar meerdere erkennen in de Spaanse tennisster Garbiñe Muguruza. In 68 minuten werd het 6-3 6-3 voor de mondiale nummer 32 in de Rod Laver Arena. ,,Het was gewoon kloten, om het maar even zo te zeggen.”