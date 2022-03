Alexander Zverev schaamt zich voor wangedrag: ‘Slechtste moment uit mijn leven’

Oud-arbiter Mario van der Ende vindt straf Alexander Zverev veel te licht: ‘Dat racket is bijna een slagwapen’

Twee boetes en een voorwaardelijke schorsing. Dat is de straf die toptennisser Alexander Zverev krijgt na zijn misdragingen jegens een umpire in Mexico. Die straf is veel te licht, als het aan oud-scheidsrechter Mario van der Ende ligt: ,,In het voetbal was die straf minimaal onvoorwaardelijk geweest.”

8 maart