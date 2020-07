Alle tennistoernooien in China voor dit jaar geschrapt, ook Diamond League geannuleerd

De belangrijkste Chinese sportorganisatie meldde dat in 2020 alleen proefevenementen worden gehouden voor de Olympische Winterspelen die in 2022 in Peking worden gehouden.

De ATP en de WTA hadden de hoop vrijstellingen te krijgen voor hun evenementen, aangezien ze proberen zoveel mogelijk toernooien te spelen in een reeds zwaar verstoord seizoen, maar brachten binnen enkele minuten na elkaar verklaringen uit waarin ze de nederlaag toegaven. “We zijn zeer teleurgesteld dat onze evenementen van wereldklasse in China dit jaar niet zullen plaatsvinden”, zei Steve Simon, CEO van de WTA, in een verklaring.

De WTA had zeven toernooien in China voor de rest van 2020 ingepland, inclusief de WTA Finals. De Tour wordt op 3 augustus na vijf maanden hervat met de Palermo Open op Sicilië.

De ATP heeft de Shanghai Masters, de China Open in Peking en de Chengdu Open- en Zhuhai-kampioenschappen geschrapt. ,,Het is met een zwaar hart dat we aankondigen dat ATP-toernooien dit jaar niet in China zullen worden gespeeld”, zei ATP-voorzitter Andrea Gaudenzi. ,,We respecteren het besluit van de Chinese regering om te doen wat het beste is voor het land als reactie op de ongekende wereldwijde situatie.”

Diamond League

Niet alleen alle voor dit jaar geplande tennistoernooien in China zijn geannuleerd, ook de atletiekwedstrijden uit de Diamond League zijn geschrapt. Het betekent een streep door de meeting op 19 september in Sjanghai en waarschijnlijk ook die van een tweede op 17 oktober, waarvan de locatie nog altijd niet bekend was.

De Chinese regering heeft een verbod op de meeste internationale sportevenementen uitgevaardigd om een tweede besmettingsgolf van het coronavirus tegen te gaan. De Masters Snooker zullen ook niet doorgaan en de kans dat China dit jaar nog een Formule 1-race kan houden is ook zo goed als verkeken. De Chinese voetbalcompetitie gaat zaterdag wel van start.

Het atletenbureau Global Sports van Jos Hermens stelt jaarlijks het deelnemersveld samen voor de Diamond League in Shanghai. Die stond aanvankelijk gepland op 16 mei, werd eerst verzet naar 13 augustus en daarna naar 19 september. De eerstvolgende editie zal nu vermoedelijk pas volgend jaar mei worden gehouden.

Van de Diamond League, de serie toonaangevende atletiekwedstrijden waar de wereldtop aan meedoet, is dit jaar niet veel meer over. Er zijn als gevolg van de annuleringen door de coronacrisis nog maar zes meetings over dit jaar. De eerste is gepland op 14 augustus in Monaco. Daar komt Sifan Hassan, wereldkampioene op 1500 en 10.000 meter, aan de start op de 5000 meter.