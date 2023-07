Amarissa Toth biedt alsnog excuses aan na ‘walgelijk’ en onsportief gedrag: ‘Ik voel me heel slecht’

met videoDe tenniswereld heeft geschokt gereageerd op een bizar staaltje onsportiviteit in Hongarije. Bij het WTA-toernooi in Boedapest veegde de Hongaarse Amarissa Toth (20) zonder gêne een balafdruk weg en juichte volop, nadat haar tegenstander Zhang Shuai (34) na een ‘paniekaanval’ in tranen had opgegeven. Nu komt Toth alsnog met excuses.

Een dag na de tumulteuze partij reageerde Toth nog bij Kossuth Radio op het incident. Ze vond de ophef nogal overtrokken en snapte niet waarom Shuai de beslissing van de umpire wilde herroepen. ,,Ze heeft het zichzelf moeilijk gemaakt”, aldus Toth op het nationale radiostation.

Het zorgde voor een storm aan kritiek en de Hongaarse tennisster komt terug op haar woorden. ,,Het was nooit mijn bedoeling om Shuai te kwetsen. Ik respecteer haar als speelster en als persoon. Het was zeker niet mijn intentie om mensen pijn te doen of niet te respecteren. Ik reageerde in ‘the heat of the moment’ en mijn emoties namen de bovenhand. Ik hoop dat ik snel kan samenzitten met Shuai, zodat ik haar kan zeggen dat ik me heel slecht voel over de manier waarop onze match is geëindigd. Op die manier wilde ik niet winnen.”

Ook Erik Siklós, de communicatiemanager van het toernooi, kwam aan het woord. Had de organisatie kunnen ingrijpen? ,,In deze situatie is de umpire, de belangrijkste persoon. Hij of zij heeft de verantwoordelijkheid om het punt te beoordelen en deed dat ook.” Siklós voegt eraan toe dat ook vanuit Chinese kant, en meer bepaald de coach van Shuai, lelijke en ‘respectloze’ dingen werden gezegd.

Toth veegt de balafdruk weg/Zhang houdt het niet droog en geeft op.

Het incident dat tot ophef leidde

Het ging eerder deze week mis op 5-5 in de eerste set van het graveltoernooi van Boedapest. Zhang Shuai, nummer 28 van de wereld en tweevoudig grandslamwinnares in het dubbelspel, sloeg een bal op de lijn. Een lijnrechter maakte een verkeerde inschatting en zag de bal ‘uit’.

Tot grote verbazing van Shuai gaf ook de umpire de bal ‘uit’. Haar tegenstander, Toth, vond het nodig om extra zout in de Chinese wond te strooien door ongegeneerd de afdruk op de lijn met haar schoen weg te vegen. ,,Wacht, wacht, wacht... Blijf ervan af. Wat ben je aan het doen, waarom zou je zoiets doen?”, riep een verbouwereerde Shuai haar na. Dat hielp niet. De Hongaarse antwoordde: ,,Omdat je problemen aan het maken bent. Waar maak je je druk om?”

Ik kan blijven trainen om de bal zo dicht mogelijk tegen de lijn te slaan, maar zelfs als de bal de lijn raakt, krijg ik het punt niet Zhang Shuai

Shuai ging opnieuw verhaal halen bij de umpire, ook haar coach sprong in de bres, maar de Chinese kreeg het deksel op de neus en werd uitgejouwd door het thuispubliek. De game werd uitgespeeld, maar toen brak Shuai volledig. Huilend ging ze bij 5-6 op haar bankje zitten. Even later gaf ze op, met als officiële reden een paniekaanval. Maar niet zonder de umpire en Toth eerst nog een hand te geven. Toth vierde de zege uitbundig.

Shuai, die onlangs sprak over mentale vermoeidheid na het overlijden van haar grootouders, reageerde kort op sociale media: ,,Ik kan blijven trainen om de bal zo dicht mogelijk tegen de lijn te slaan, maar zelfs als de bal de lijn raakt, krijg ik het punt niet. Ik wil iedereen bedanken die steun heeft uitgesproken en aan mijn kant staat.”

Reacties uit de tenniswereld

En dat zijn er heel wat. Het gedrag van Toth - een balafdruk wegvegen is not done - wordt massaal afgekeurd. ,,Dit is wel een heel snelle manier om respect te verliezen. Ik ben geschokt door het gebrek aan fatsoen van dit meisje”, schrijft Ellen Perez, een topper in het dubbelspel. ,,Dit is walgelijk, en dat zal ik haar zo snel mogelijk zeggen.”

Ajla Tomljanovic, nummer 63 van de wereld, reageerde ook al op het incident. ,,Absoluut walgelijk gedrag. Dat Shuai nog de hand schudt van de umpire en dat meisje zegt alles over de mooie persoon die ze is.” Daria Saville, een Australische tennisster, weet dat Toths reputatie nu helemaal geruïneerd is. ,,Ik ben zo, zo, zo boos!”

