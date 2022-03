Amerikaan maakt einde aan zegereeks Rus Roeblev, Badosa niet in voetsporen Navratilova

Indian WellsDe Amerikaanse tennisser Taylor Fritz heeft een einde gemaakt aan de zegereeks van Andrej Roeblev. Fritz versloeg de Rus in de halve finales van het masterstoernooi in Indian Wells in twee sets: 7-5 6-4. Roeblev was naar Indian Wells gekomen met toernooizeges in Marseille en Dubai op zak.

De 24-jarige Rus, nummer 7 van de wereld, zag zijn reeks van dertien gewonnen partijen eindigen tegen Fritz. De Amerikaan wist Roeblev twee keer te breken in de eerste set. Fritz besliste de partij door in de tweede set bij een voorsprong van 5-4 opnieuw de servicebeurt van Roeblev te winnen.

De 24-jarige Amerikaan plaatste zich zo voor zijn eerste mastersfinale. De nummer 20 van de wereld stond op de ATP Tour wel al zes keer in een finale. Fritz won er één, in 2019 op gras in Eastbourne.

De Amerikaan neemt het zondag in de finale in Californië op tegen de winnaar van het Spaanse onderonsje tussen Rafael Nadal en Carlos Alcaraz. Fritz kan de eerste Amerikaanse winnaar in Indian Wells worden sinds Andre Agassi in 2001.

Vrouwen

Bij de vrouwen is Paula Badosa er niet in geslaagd de finale te halen van het masterstoernooi van Indian Wells. De Spaanse titelverdedigster moest in de halve eindstrijd haar meerdere erkennen in Maria Sakkari uit Griekenland. Het werd 6-2 4-6 6-1. Martina Navratilova blijft zo de laatste tennisster die het toernooi van Indian Wells twee keer op rij won, in 1990 en 1991.

Sakkari neemt het in de finale op tegen Iga Swiatek. De Poolse won met 7-6 (6) 6-4 van tweevoudig grandslamkampioene Simona Halep uit Roemenië. Swiatek stijgt door haar sterke prestaties sowieso naar de derde positie op de wereldranglijst en bij winst van de finale zelfs naar de tweede. ,,Het is echt boven mijn verwachtingen”, aldus Swiatek na haar zege.