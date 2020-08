Amerikaanse tennisbond: één coronageval in 'bubbel' New York

In totaal zijn er sinds donderdag 1400 tests uitgevoerd. De naam van diegene die besmet is met het coronavirus werd niet openbaar gemaakt.

Het toernooi van Cincinnati begint donderdag al en wordt gespeeld op het complex waar over anderhalve week de US Open begint. In New York worden de tennissers in een zogenoemde ‘bubbel’ gehouden. Zo mogen ze niet naar Manhattan en gelden er strikte maatregelen.