Amerikanen krijgen zege cadeau in Hopman Cup

Eerst meldde de Japanse Naomi Osaka zich af wegens ziekte. De plaats van de speelster werd ingenomen door de negentienjarige Australische Madison Inglis. Zij verloor met 6-2 7-5 van Coco Vandeweghe. In de tweede partij gaf de Amerikaan Jack Sock in de tweede set tegen Yuichi Sugita op met een heupblessure.

De organisatie van de Hopman Cup gaf de zege aan de Verenigde Staten omdat Osaka zich als eerste had afgemeld. Het was voor het Amerikaanse tennisteam de tweede overwinning in groep B van de Hopman Cup. Eerder werd Rusland verslagen. In de laatste poulewedstrijd is Zwitserland, met Roger Federer, de tegenstander van de Verenigde Staten.