Anderson wint in Wenen en mag naar Finals

Svitolina zet met zege bij WTA Finals kroon op perfecte week

15:38 Ze kwam in haar carrière bij de Grand Slam-toernooi nog nooit verder dan een kwartfinale, maar Elina Svitolina is sinds vandaag wel de nieuwe ‘wereldkampioene’. De tennisster uit Oekraïne, die gisteren Kiki Bertens uit de eindstrijd hield, versloeg vandaag in de finale van de WTA Finals (het officieuze WK) de Amerikaanse Sloane Stephens in drie sets: 3-6, 6-2, 6-2.