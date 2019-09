Andreescu (19) stoot in New York door naar de wereldtop

Osaka-bedwing­ster Bencic rekent ook af met Vekic

4 september Belinda Bencic heeft voor het eerst in haar carrière de halve finales bereikt van een grand slam. De 22-jarige Zwitserse schaarde zich bij de laatste vier in de US Open door in de kwartfinales in twee sets af te rekenen met de Kroatische Donna Vekic. Na 1 uur en 40 minuten stonden de setstanden 7-6 (5) en 6-3 op het scorebord van het Arthur Ashe Stadium in New York.