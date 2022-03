Andrej Roeblev naar halve finale Indian Wells, Paula Badosa niet in voetsporen Martina Navratilova

Indian WellsAndrej Roeblev heeft de halve finales bereikt van het masterstoernooi van Indian Wells. De als zevende geplaatste Rus versloeg in de kwartfinale de Bulgaar Grigor Dimitrov in twee sets: 7-5 6-2.

Voor Roeblev was het de dertiende zege op rij. Hij pakte eerder dit jaar de titels op de toernooien in Marseille en Dubai. Op het toernooi in Indian Wells haalde de Rus de laatste vier zonder een set te verliezen.

In de halve finale treft hij de Amerikaan Taylor Fritz, die voor het tweede achtereenvolgende jaar doordrong tot de laatste vier. Fritz rekende in drie sets af met de Serviër Miomir Kecmanovic: 7-6 (5) 3-6 6-1. Kecmanovic had eerder in het toernooi de Nederlander Botic van de Zandschulp uitgeschakeld.

De andere halve finale in Indian Wells gaat tussen de Spanjaarden Rafael Nadal en Carlos Alcaraz.

Vrouwen

Bij de vrouwen is Paula Badosa er niet in geslaagd de finale te halen van het masterstoernooi van Indian Wells. De Spaanse titelverdedigster moest in de halve eindstrijd haar meerdere erkennen in Maria Sakkari uit Griekenland. Het werd 6-2 4-6 6-1. Martina Navratilova blijft zo de laatste tennisster die het toernooi van Indian Wells twee keer op rij won, in 1990 en 1991.

Sakkari neemt het in de finale op tegen Iga Swiatek. De Poolse won met 7-6 (6) 6-4 van tweevoudig grandslamkampioene Simona Halep uit Roemenië. Swiatek stijgt door haar sterke prestaties sowieso naar de derde positie op de wereldranglijst en bij winst van de finale zelfs naar de tweede. ,,Het is echt boven mijn verwachtingen”, aldus Swiatek na haar zege.