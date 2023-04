Andrej Roeblev pakt in Monte Carlo eerste masterstitel na comeback tegen uitgefloten Holger Rune

Met video In rolstoel afgevoerde tennisster Andreescu scheurde enkelban­den: ‘Had veel erger gekund’

De Canadese tennisster Bianca Andreescu heeft twee banden in haar linkerenkel gescheurd. De 22-jarige Canadese, in 2019 winnares van de US Open, liep die blessure maandag op in haar partij tegen de Russin Ekaterina Aleksandrova in de vierde ronde van het toernooi van Miami. Andreescu verliet de baan in een rolstoel.