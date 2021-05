Andujar zorgt voor eerste stunt in Parijs met uitschakeling Thiem, Zverev wint vijfsetter

Thiem was als vierde geplaatst in Parijs, waar hij in 2018 en 2019 in de finale stond. Beide keren verloor hij van Rafael Nadal.



Door zijn mindere voorbereiding werd Thiem dit jaar niet gezien als een belangrijke uitdager van topfavoriet Nadal. De Oostenrijker verloor vorige week in Lyon al zijn eerste partij en speelde in het gravelseizoen geen rol van betekenis. Hij werd dit seizoen ook al gehinderd door een voetblessure, waardoor hij de masterstoernooien van Miami en Monte Carlo miste.



Tegen Andujar leek er lange tijd weinig aan de hand voor de nummer vier van de wereld. Hij had aan een break in de eerste game voldoende voor setwinst en pakte na breaks over en weer ook de tweede set, met 7-5. De taaie Spanjaard gaf zich echter niet gewonnen en Thiem begon steeds minder te spelen en meer fouten te maken. Andujar benutte met een forehandwinner zijn eerste wedstrijdpunt.



De 35-jarige Andujar, de nummer 68 van de wereld, had eerder deze maand al opzien gebaard door Roger Federer te verslaan bij diens rentree in Genève. Vorig jaar veroverde Thiem op de US Open zijn eerste grandslamtitel. Op Roland Garros reikte hij toen tot de kwartfinales.