Andy Murray buigt voor jongere Murray: ‘Het was een beetje raar’

De Schotse tennisser maakte in Cincinnati zijn rentree in het enkelspel, maar werd daarbij meteen uitgeschakeld door de Fransman Richard Gasquet. In het dubbelspel had Murray wel al enkele partijen gewonnen. Murray komt komende week in het enkelspel uit op het toernooi van Winston-Salem. Daar neemt hij het in de eerste ronde op tegen de Amerikaan Tennys Sandgren.



Murray had eerder deze maand op het toernooi van Washington nog samen met zijn broer gedubbeld, maar trof hem nu als tegenstander. Beide spelers hadden al gezegd dat het best vreemd zou zijn.



,,Het was een beetje raar, maar het was ook niet zo erg als ik had gedacht dat het zou worden”, zei Jamie na afloop. “Je kijkt 99 procent van de tijd over het net en ziet de hele tijd je broer. Gewoon blijven focussen op de bal en niet te veel nadenken. Het was waarschijnlijk lastiger voor hem, maar we hebben er allebei hard voor gestreden.”