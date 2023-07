Andy Murray gaat na onderbreking toch onderuit tegen Stefanos Tsitsipas op Wimbledon

Winnaar Van de Zandschulp-Davidovich Fokina tegen Holger Rune

Holger Rune heeft zich vanmiddag geplaatst voor de derde ronde op Wimbledon. De Deense nummer zes van de wereld rekende in de tweede ronde op Court 3 in drie sets af met de Spanjaard Roberto Carbales Baena (ATP 57): 6-3, 7-6 (7/3) en 6-4 na 2 uur en 37 minuten. In de volgende ronde staat Rune tegenover de winnaar van Botic van de Zandschulp - Alejandro Davidovich Fokina. Die zijn nu nog bezig. Volg dat duel in ons liveblog.