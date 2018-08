Andy Murray kijkt niet verder dan eerste ronde in New York

Arantxa Rus op US Open tegen Dominika Cibulkova

8:00 Arantxa Rus is in de eerste ronde van de US Open gekoppeld aan de Slowaakse tennisster Dominika Cibulkova. De 27-jarige Westlandse bereikte via de kwalificaties het hoofdschema van het laatste grandslamtoernooi van het jaar. Voor het eerst sinds 2012 doet Rus weer mee aan de US Open.