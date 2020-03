Andy Murray mikt op rentree in Miami

Clijsters verliest ook tweede partij na rentree

4 maart Kim Clijsters wacht nog op haar eerste overwinning na haar rentree op de baan twee weken geleden. De Britse Johanna Konta was in de eerste ronde van het toernooi van Monterrey te sterk voor de 36-jarige Belgische die na een afwezigheid van zeven jaar is teruggekeerd op de tennisbaan. De setstanden waren 6-3 en 7-5. Konta is de nummer 2 van de plaatsingslijst in de Mexicaanse stad.