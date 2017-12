Andy Murray twijfelt nog over Brisbane

Murray kwam sinds zijn uitschakeling op Wimbledon afgelopen zomer niet meer in actie vanwege een heupblessure. Volgens de site LiveTennis twijfelt hij nog over afreizen naar Australië en keert hij mogelijk pas tijdens de Australian Open terug op de baan.



Eerder in de week had Murray tegenover Sky Sports al zijn ambities voor het komende tennisjaar uitgelegd. Meer nog dan het heroveren van de nummer één-positie op de wereldranglijst staat bij hem presteren op de grandslams voorop.



,,Op die toernooien wil ik presteren, te beginnen op de Australian Open. Dat is meer een drijfveer dan weer de nummer één van de wereld worden. Toen ik een jaar geleden nog volledig fit was, was ik veel meer gefocust op week in, week uit presteren.''