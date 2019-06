Andy Murray viert rentree met dubbelzege op Queen’s

atp halle Haase na zwaarbe­voch­ten partij uitgescha­keld door wereldtop­per Zverev

17 juni Robin Haase heeft in de eerste ronde van het grastoernooi van Halle niet voor een verrassing kunnen zorgen. In een goedgevulde arena was thuisfavoriet en wereldtopper Alexander Zverev in twee zwaarbevochten sets te sterk: 4-6, 5-7.