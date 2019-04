Andy Murray volgens moeder voorzichtig optimistisch over comeback

Meer namen bekend voor Rosmalen: ook Bencic en Verdasco in actie

24 april Belinda Bencic maakt half juni haar opwachting op het grastoernooi van Rosmalen. De Zwitserse tennisster is momenteel de nummer 20 van de wereld en stond ooit zevende. De 22-jarige Bencic haalde in 2015 de finale in Rosmalen en een jaar later de laatste vier. Vorig jaar bleef ze in de tweede ronde steken.