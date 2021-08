Arantxa Rus in actie in tweede stadion op US Open

Novak Djokovic neemt in het Arthur Ashe Stadium de eerste avondpartij voor zijn rekening. De 20-voudig grandslamkampioen neemt het op tegen de pas 18 jaar oude Deense qualifier Holger Rune. In de middagsessie treedt Ashleigh Barty, als eerste geplaatst in het vrouwentoernooi, aan tegen de Russin Vera Zvonareva.

Afmelders

Jennifer Brady, Jelena Ostapenko en Jo-Wilfried Tsonga hebben zich kort voor de start van de US Open afgemeld. Brady en Tsonga zijn geblesseerd, Ostapenko trok zich ‘om medische redenen’ terug.



De Amerikaanse Brady verraste begin dit jaar met een finaleplaats op de Australian Open. De 26-jarige Amerikaanse is de nummer 14 van de wereld.



Ostapenko (24), de mondiale nummer 30, is de voormalig winnares van Roland Garros. Vier jaar geleden was ze de beste in Parijs. De 36-jarige Tsonga, afgezakt naar plek 98 op de wereldranglijst, haalde in 2008 de finale van de Australian Open en drong op de US Open drie keer door tot de laatste acht.