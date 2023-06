Arantxa Rus keert terug in top 100 dankzij finaleplek in Spanje

Aryna Sabalenka begint goed aan Roland Garros, maar krijgt geen hand van Oekraïense Marta Kostjoek

De Belarussische tennisster Aryna Sabalenka is goed begonnen aan Roland Garros. De nummer 2 van de plaatsingslijst was in de openingsronde met 6-3 6-2 te sterk voor de Oekraïense Marta Kostjoek, die na afloop de winnares weigerde te feliciteren.