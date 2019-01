Arantxa Rus maakt favorietenrol waar in Singapore

Festivalsfeer Welkom in Melbourne, met recht het ‘happy slam’

8:08 Van de vier grootste tennistoernooien in de wereld is dat in Australië veruit het meest ontspannen, alsof het een festival is. De Australian Open profileert zich graag als het vrolijkste grandslamtoernooi van het jaar. En dat voel je op Melbourne Park en in de hele stad. Er heerst een festivalsfeer, maar het tennis blijft centraal staan.