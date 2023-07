Arantxa Rus nog één horde verwijderd van titel in Hamburg na zege in halve finale

De 32-jarige Rus is bezig met een opmars en staat op de 60e positie op de wereldranglijst, haar hoogste klassering ooit. Ze won deze zomer al drie toernooien en is toegelaten tot het hoofdtoernooi van de US Open. Ze miste dit seizoen wel de Australian Open en moest in de kwalificaties van Roland Garros en Wimbledon uitkomen.

Saville is de nummer 147 van de wereldranglijst. Ze tenniste tot 2021 onder haar meisjesnaam Gavrilova. De Australische, geboren in Rusland, was zes jaar geleden even de nummer 20 van de wereld. Rus had het eigenlijk alleen in de eerste set lastig met haar. Door de zege nestelt de beste tennisster van Nederland zich volgende week in de top 50 van de nieuwe wereldranglijst.