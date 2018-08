Arantxa Rus op US Open tegen Dominika Cibulkova

Met Cibulkova, winnares van acht WTA-titels, treft ze de nummer 29 van de wereld én van de plaatsingslijst in de eerste ronde. De Slowaakse komt voor het eerst sinds Wimbledon weer in actie. Net als Kiki Bertens, die het in de eerste ronde opneemt tegen Kristyna Pliskova uit Tsjechië, zit Rus in de onderste helft van het schema. Dat betekent dat de twee Nederlandse tennissters dinsdag in actie komen. Dat geldt bij de mannen voor Robin Haase.



De 39-jarige Patty Schnyder uit Zwitserland wist zich ook te kwalificeren voor het hoofdtoernooi. De Zwitserse debuteerde 21 jaar geleden in New York en bereikte in 1998 en 2008 de kwartfinales. Voor het eerst sinds Roland Garros 2011 is Schnyder weer van de partij op een grand slam. Ze staat in de eerste ronde tegenover Maria Sjarapova uit Rusland.