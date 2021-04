Arantxa Rus strandt in achtste finales in Bogota

WTA Miami Einde aan indrukwek­ken­de zegereeks Australian Open-kampioene

31 maart De zegereeks van de Japanse tennisster Naomi Osaka is ten einde. Na 23 overwinningen op rij ging de nummer 2 van de wereld in de kwartfinales van het hoog aangeschreven toernooi in Miami onderuit. Osaka moest in twee sets haar meerdere erkennen in de Griekse Maria Sakkari. De nummer 25 van de mondiale ranglijst zegevierde binnen 70 minuten overtuigend in twee sets: 6-0 6-4.