Arantxa Rus trekt topvorm door en boekt vijftigste zege van het jaar

Debutant Eubanks stunt tegen Stefanos Tsitsipas op Wimbledon, Carlos Alcaraz en Novak Djokovic verder

Christopher Eubanks heeft in de achtste finales van Wimbledon voor een stunt gezorgd. De Amerikaanse nummer 43 van de wereld was in een vijfsetter met 3-6, 7-6 (4), 3-6, 6-4 en 6-4 te sterk voor de als vijfde geplaatste Griek Stefanos Tsitsipas. Carlos Alcaraz en Novak Djokovic deden wel wat van hen verwacht mag worden.