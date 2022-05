Arantxa Rus verliest weer in eerste ronde Roland Garros

Roland Garros De vrouw die geen aandacht wil, trekt volle zalen: Naomi Osaka alweer vertrokken uit Parijs

Naomi Osaka (24) is de bekendste tennisster in Parijs, zeker bij het grote publiek. Na haar breakdown vorig jaar op Roland Garros, gunde vrijwel iedereen haar maandag een succes. Zover kwam het niet, de Japanse verloor in de eerste ronde van Amanda Anisimova (7-5, 6-4).

