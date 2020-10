Argentijnse qualifier stunt met halve finale Roland Garros

Danielle Collins zet opmars voort in Parijs

13:45 De Amerikaanse tennisster Danielle Collins heeft voor het eerst in haar loopbaan de kwartfinales bereikt op Roland Garros. De nummer 57 van de wereld was de Tunesische Ons Jabeur, de mondiale nummer 35, in drie sets de baas: 6-4 4-6 6-4.