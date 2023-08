Arianne Hartono begint goed aan kwalificatie US Open, Jelle Sels en Gijs Brouwer onderuit

Van Rijthoven geopereerd Gijs Brouwer niet naar kwartfina­les ATP Newport: Nederlan­der strandt tegen ervaren Kevin Anderson

Gijs Brouwer is er niet in geslaagd de kwartfinales van het toernooi van Newport (Verenigde Staten) te bereiken. De Nederlander verloor in de tweede ronde in twee sets van Kevin Anderson uit Zuid-Afrika: 3-6 6-7 (6).