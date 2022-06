Arianne Hartono moet diep gaan voor zege op Brabants gras

Kiki Bertens heeft geen enkele spijt van tennisaf­scheid: 'Heb woensdag voor het eerst een balletje geslagen’

De vorige zomer gestopte Kiki Bertens heeft geen enkele spijt van haar afscheid in het tennis. In regenachtig Rosmalen nam ze deze middag de tijd voor de toeschouwers en vertelde daarna over haar nieuwe leven inclusief het moederschap. ,,Die kleine is heel makkelijk.” Lachend: ,,Tot nu toe.”

5 juni