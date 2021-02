ATP-debutant Van de Zandschulp stunt weer in Great Ocean Road Open

Van de Zandschulp won eerder bij zijn debuut op de ATP Tour in Melbourne van de Australiër Tristan Schoolkate en de Pool Kamil Majchrzak. Hij is de nummer 159 van de wereld die opmerkelijk genoeg nog nooit op een ATP-toernooi uitkwam. Vorige maand verzekerde hij zich al van deelname aan de Australian Open.

Tegen de als zesde geplaatste Opelka, nummer 40 van de wereld, moesten twee tiebreaks de beslissing brengen. In beide was de 25-jarige Nederlander net de betere. Hij komt later vandaag nog uit tegen de als tweede geplaatste Rus Karen Chatsjanov, die van de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson won (6-3 7-6 (5).