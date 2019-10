ATP Finals: felle strijd om laatste drie tickets

Over een maand staan in Londen de ATP Finals op het programma, de klassieke afsluiter van het tennisseizoen met de acht beste spelers van het jaar. Met Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer, Daniil Medvedev en Dominic Thiem zijn vijf spelers al verzekerd van hun plek.

Deze week komt de top van het mannentennis in actie op het masterstoernooi van Sjanghai, waar voor de winnaar 1000 punten te verdienen zijn. Daarnaast is deze maand nog gevuld met drie ATP-250 toernooien en twee ATP-500 toernooien, voor we oktober afsluiten in Parijs, waar wederom 1000 punten voor de winnaar klaar staan. Welke spelers zijn nog in de race voor de drie laatste plekken in de ATP Finals?

Stefanos Tsitsipas

Iemand die naast de vijf geplaatste spelers ook zo goed als zeker is van de finals, is Stefanos Tsitsipas (21). De Griek staat zesde in de ‘Race to London’ en verdedigt een voorsprong van ruim duizend punten op zijn eerste belager. Tsitsipas beleeft het beste jaar uit zijn carrière met titels in Estoril en Marseille. Begin dit jaar speelde hij op de Australian Open zijn beste Grand Slam ooit. De Griek won in de vierde ronde van twintigvoudig grandslamwinnaar Roger Federer en verloor uiteindelijk in de halve finale van Rafael Nadal.

Volledig scherm Stefanos Tsitsipas viert een punt tegen Felix Auger-Aliassime, tijdens zijn tweede ronde partij in Sjanghai. © AFP

Huidige stand richting ATP Finals



1. Rafael Nadal* – 9225 punten

2. Novak Djokovic* – 7765 punten

3. Roger Federer* – 5600 punten

4. Daniil Medvedev* – 4965 punten

5. Dominic Thiem* – 4345 punten

6. Stefanos Tsitsipas – 3370 punten

7. Roberto Bautista Agut – 2395 punten

8. David Goffin – 2280 punten

9. Alexander Zverev – 2255 punten

10. Matteo Berrettini – 2230 punten

11. Kei Nishikori – 2180 punten

12. Gaël Monfils – 2170 punten

13. Fabio Fognini – 2145 punten



*al geplaatst

Roberto Bautista Agut

Vanaf de nummer zeven van de lijst begint het grote dringen pas echt. Roberto Bautista Agut (31) heeft een voorsprong van slechts 250 punten op de nummer 13 van de lijst, Fabio Fognini. Bautista Agut beleeft een stabiel jaar, waarin hij de halve finale bereikte op Wimbledon. Daarin verloor de Spanjaard in vier sets van de uiteindelijke winnaar Novak Djokovic. Begin dit jaar won Bautista Agut in Doha zijn negende ATP-toernooi.

Volledig scherm Roberto Bautista Agut viert zijn overwinning op Guido Pella, in de kwartfinale van Wimbledon dit jaar. © AP

David Goffin

Volledig scherm David Goffin tijdens zijn wedstrijd tegen Novak Djokovic in Tokio, vorige week. © REUTERS Zijn laatste titel dateert uit 2017, maar David Goffin (28) was er dit jaar een paar keer dichtbij. Zowel in Halle als in Cincinnati haalde de Belg de finale, waarin hij verloor van respectievelijk Federer en Medvedev. Goffin speelde al twee keer eerder op de ATP Finals, in 2016 en 2017. Twee jaar geleden reikte hij zelfs tot de finale, waarin hij verloor van de Bulgaar Grigor Dimitrov.

Alexander Zverev

De titelverdediger is allesbehalve zeker van zijn plek dit jaar. Alexander Zverev (22) heeft al meerdere masterstoernooien achter zijn naam staan, maar dit jaar kwam het alleen nog tot een toernooizege in Genève. Zverev plaatste zich vorig jaar als nummer drie voor de ATP Finals en klopte daar zonder een set te verliezen Federer in de halve finale en Djokovic in de eindstrijd.

Volledig scherm Alexander Zverev reageert verbaast tijdens zijn wedstrijd tegen Jeremy Chardy in Sjanghai. © AFP

Matteo Berrettini

Met titels in Stuttgart en Boedapest en een recente halve finaleplaats op de US Open kunnen we wel spreken van de doorbraak van Matteo Berrettini (23). De Italiaan toonde zich vooral in New York, waar hij verloor van de uiteindelijke winnaar Nadal. Als hij zijn vorm van september meeneemt, is hij een grote kanshebber op een plek in de finals.

Volledig scherm Matteo Berrettini tijdens het ATP-toernooi van Sint-Petersburg. © AP

Kei Nishikori

Volledig scherm Kei Nishikori tijdens Wimbledon afgelopen zomer. Het is de vraag wanneer de Japanner hersteld is van zijn blessure. © EPA Door zijn huidige armblessure is het maar de vraag of we Kei Nishikori (29) dit jaar nog in actie zien, maar de Japanner staat er op de ranking nog altijd kansrijk voor. Zijn beste moment van het jaar beleefde Nishikori helemaal aan het begin, met een ATP-titel in Brisbane. De Japanner kwam al vier keer eerder in actie op de ATP Finals, waarin hij twee keer de halve finales haalde.

Gaël Monfils

Aan ervaring geen gebrek bij de 33-jarige Gaël Monfils, maar hij is in de race voor zijn eerste ATP Finals ooit. De Fransman won zijn eerste toernooi al in 2005. Dit jaar is voor Monfils behoorlijk succesvol, met als hoogtepunt de titel op het ABN AMRO World Tennis Tournament in februari.

Volledig scherm Gaël Monfils in volle emotie tijdens zijn partij tegen John Isner, vorige week in China. © Getty Images

Fabio Fognini

In een pikant duel vocht Fabio Fognini (32) zich dinsdag langs een gefrustreerde Andy Murray in Sjanghai. De excentrieke Italiaan pakte al negen titels in zijn carrière, met de Masters van Monaco dit jaar als hoogtepunt. Daar won Fognini op gravel ook van Nadal en pakte hij bijna de helft van zijn huidige ATP-punten. Ook Fognini haalde nog nooit de Finals.