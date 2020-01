ATP-toernooi van Auckland krijgt voor het eerst een Franse winnaar

Murray moet rentree uitstellen: 'Rotterdam komt nog te vroeg’

10:03 Andy Murray komt de komende maand nog niet in actie, zo vertelt hij in gesprek met de BBC. De Brit onderging in 2019 een heupoperatie en kent een kleine terugslag als gevolg van een gekneusd bot. ,,Daardoor zal ik niet spelen in Montpellier en Rotterdam.”