Australian Open legt wedstrijden buiten stadions stil om hitte

Tim van Rijthoven start tennissei­zoen met zege in India, Botic van de Zandschulp mist matchpoint

Tim van Rijthoven is zijn seizoen begonnen met een overwinning in India. Op het ATP-toernooi in Pune was de 25-jarige Nederlander met 6-4, 6-4 te sterk voor de Moldaviër Radu Albot, de mondiale nummer 103. Van Rijthoven staat zelf 111e op de wereldranglijst. Botic van de Zandschulp is 2023 minder voortvarend begonnen.

3 januari