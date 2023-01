Australian Open verliest na Rafael Nadal ook als tweede geplaatste Casper Ruud

De als tweede geplaatste Noor Casper Ruud heeft de Australian Open al in de tweede ronde verlaten. Hij verloor in vier sets van de Amerikaan Jenson Brooksby. In de derde set had Brooksby al drie kansen om de wedstrijd te beslissen, maar Ruud knokte zich terug en sleepte er via een tiebreak nog een vierde set uit. Daarin bleek de Amerikaan alsnog te sterk: 6-3 7-5 6-7 (4) 6-2.

Zo verliest het Australische grandslamtoernooi al in een vroeg stadium zijn twee hoogst geplaatste spelers. Woensdag verloor titelhouder Rafael Nadal van de Amerikaan Mackenzie McDonald. De 22-voudig grandslamkampioen was in de tweede set geblesseerd geraakt en verloor uiteindelijk in drie sets.

De als derde geplaatste Griek Stefanos Tsitsipas is nog wel actief in het toernooi. Hij treft in de derde ronde de Nederlander Tallon Griekspoor, die in de tweede ronde zijn landgenoot Botic van de Zandschulp versloeg. De wedstrijd tussen Tsitsipas en Griekspoor staat voor vrijdag op het programma.

Ook Novak Djokovic is nog actief in Melbourne. De 35-jarige Serviër, dit jaar als vierde geplaatst, won het toernooi al negenmaal. Djokovic treft later donderdag de Fransman Enzo Couacaud in de derde ronde.

De als vijfde geplaatste Rus Andrej Roeblev bereikte eveneens de derde ronde. Hij versloeg in vier sets de Fin Emil Ruusuvuori: 6-2 6-4 6-7 (2) 6-3.

Australian Open

Bekijk onderaan het het volledige speelschema en alle uitslagen van de Australian Open bij de mannen en vrouwen.

Australian Open: programma en uitslagen mannen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Australian Open: programma en uitslagen vrouwen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.