Australian Open waarschuwt tennisfans: Verbanning uit stadion bij respectloos gedrag naar Djokovic

,,Als ze het plezier van anderen verstoren, dan sturen we ze weg”, verklaarde Tiley over misdragende fans tegenover de krant Herald Sun. ,,We willen ze hier niet, ze kunnen wegblijven of we gooien ze eruit. In Melbourne is altijd grote waardering voor fraaie prestaties en sport, misschien wel meer dan elders in Australië. Ik heb de verwachting dat mensen dat zullen waarderen.”