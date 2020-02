Australian Open-winnares Kenin passeert Bertens op wereldranglijst

Thiem rekent af met Zverev en staat in finale Australian Open

31 januari Dominic Thiem staat voor het eerst in de finale van de Australian Open. De Oostenrijker rekende in vier sets af met de Duitser Alexander Zverev (3-6, 6-4, 7-6 (3), 7-6(4)). In de finale staat hij tegenover Novak Djokovic, die gisteren te sterk was voor Roger Federer.