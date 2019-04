Australië treft Frankrijk in finale Fed Cup

Frankrijk treft in de finale in november Australië dat de Fed Cup zeven keer won, maar de laatste zege dateert al van 1974. De Franse tennissters wonnen de Fed Cup twee keer, voor het laatst in 2003. De teams waren met 1-1 aan de tweede dag begonnen. Simona Halep won haar partij van Caroline Garcia en versloeg Pauline Parmentier Irina-Camelia Begu. In een spannende dubbel kwamen de Françaises Garcia en Kristina Mladenovic onder luide aanmoedigingen van het thuispubliek terug van een set achterstand en wonnen ze in de derde set: 5-7 6-3 6-4.

Halep en Monica Niculescu hadden de eerste set met 7-5 gewonnen door een break op 5-5 te pakken. In de tweede set zorgden Garcia en Mladenovic voor een break voorsprong naar 3-1 en hielden die marge goed vast. Beide koppels gaven elkaar niets toe in de derde set en vochten om ieder punt. Pas op 4-4 ging het mis voor de Roemeensen. Garcia en Mladenovic serveerden de partij vervolgens uit.



Frankrijk bereikte in 2016 ook de finale van de Fed Cup. Garcia, Mladenovic, Parmentier en Alizé Cornet verloren toen van Tsjechië. Dat land won ook in 2018.



Australië had eerder op de dag in Brisbane Wit-Rusland verslagen. Dat duel werd eveneens beslist in de dubbel. Daarin hadden Ashleigh Barty en Samantha Stosur drie sets nodig om zich te ontdoen van Viktoria Azarenka en Arina Sabalenka (7-5 3-6 6-2).