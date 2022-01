Australië weigert Novak Djokovic de toegang: Serviër kan titel niet verdedigen

Australian Open Novak Djokovic kan zijn titel in Melbourne niet verdedigen. De 34-jarige Serviër, de nummer 1 van de wereld, mag definitief Australië niet in.

De titelverdediger mist naar verluidt onder meer een officieel document waarin staat vermeld waarom aan hem een medische vrijstelling is verleend om zonder vaccinaties tegen het coronavirus Australië binnen te mogen.

Eerder leek Djokovic wel het land in te mogen. In Australië was met verontwaardiging gereageerd op het nieuws dat hij een medische vrijstelling had gekregen om zonder vaccinatie het land in te mogen. De Servische nummer één van de wereld kwam vandaag aan in Melbourne, maar daar stelden de autoriteiten van de staat Victoria vast dat er een probleem was met zijn Servisch visum. ‘Djoker’ moest urenlang op de luchthaven in Melbourne blijven.

Jaala Pulford, de Minister van Sport van de staat Victoria, gaf op Twitter al aan dat Djokovic niet op hulp vanuit politieke hoek hoeft te rekenen. ,,De federale regering heeft gevraagd of we Djokovic willen helpen bij de aanvraag voor zijn visa, maar dat zullen wij niet doen”, zo klinkt het. ,,We zijn altijd duidelijk geweest over twee zaken: de goedkeuring van visa is een zaak van de federale regering en medische vrijstellingen zijn een zaak van artsen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De komst van Djokovic zorgde voor veel ophef. ,,We wachten zijn presentatie af en welk bewijs hij ons levert om zijn vrijstelling te ondersteunen. Als dat bewijs onvoldoende is, zal hij niet anders worden behandeld dan iemand anders en zal hij op het volgende vliegtuig naar huis worden gezet”, sprak de Australische minister-president Scott Morrison duidelijke taal. ,,Er zouden helemaal geen speciale regels voor Djokovic moeten gelden. Geen enkele.”

Stephen Parnis, voormalig hoofd van de Australian Medical Association, sprak in soortgelijke bewoordingen. ,,Het kan mij niet schelen hoe goed hij kan tennissen. Als hij weigert zich te laten vaccineren, mag hij niet naar binnen”, stelde hij. Volgens Parnis wordt met de uitzondering een verkeerde boodschap afgegeven in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus.

Quote Als hij weigert zich te laten vaccineren, mag hij niet naar binnen Stephen Parnis, voormalig hoofd van de Australian Medical Association

,,Wat belachelijk. We hebben zes lockdowns achter de rug, scholen en kleine bedrijven zijn gesloten, begrafenissen en bruiloften zijn niet doorgegaan en families hebben maandenlang gescheiden geleefd. En nu krijgt een tennisser een vrijstelling”, twitterde David Southwick, politicus in de staat Victoria.

Oud-tennisser Sam Groth sprak eveneens zijn verbazing uit over de beslissing de 20-voudig grandslamkampioen aanvankelijk toch toe te laten. Volgens hem is de uitzondering als ‘spugen in het gezicht van iedereen in de staat Victoria en Australië’. ,,Je bent bereid om te zeggen dat je een vrijstelling hebt, maar niet om te zeggen waarom? Het is zieke hypocrisie. Ik hou er helemaal niet van”, schreef Groth.

Quote Ik denk dat als ik niet was ingeënt, ik geen vrijstel­ling zou krijgen Jamie Murray, dubbelspecialist en broer van Andy Murray

Ook actieve tennissers spraken zich uit over de zaak die Australië bezighoudt. ,,Ik denk dat als ik niet was ingeënt, ik geen vrijstelling zou krijgen”, zei dubbelspecialist Jamie Murray, de broer van Andy Murray. ,,Ik vind het gewoon heel interessant, dat is alles wat ik ga zeggen”, zo hield de Australiër Alex de Minaur zich op de vlakte.

Toernooidirecteur Craig Tiley krijgt dagelijks vragen over de situatie van Djokovic. ,,Het zal zeker helpen als Novak uitleg zou geven over de voorwaarden waaronder hij vrijstelling heeft gevraagd en gekregen”, zei Tiley. ,,Ik zou hem willen aanmoedigen om er met de gemeenschap over te praten. We hebben de afgelopen twee jaar een zeer moeilijke periode doorgemaakt en zouden graag wat antwoorden krijgen.” Volgens Tiley is het verzoek van Djokovic beoordeeld door twee onafhankelijke panels van medische experts.

De Australian Open begint op maandag 17 januari.

Bekijk hieronder onze sportvideo's: