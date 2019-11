Australisch talent De Minaur opnieuw in finale Next Gen-toernooi

Nadal denkt ATP Finals te kunnen spelen

5 november Rafael Nadal gaat ervan uit dat hij toch kan meedoen aan de ATP Finals in Londen. De Spanjaard moest zich zaterdag met een buikspierblessure afmelden voor de halve finales van het masterstoernooi in Parijs. Maar hij is positief over zijn deelname aan het eindejaarstoernooi in Londen na een onderzoek op Mallorca.