Australische premier juicht uitzetten Novak Djokovic toe: ‘Besluit in het algemeen belang’

Het federale gerechtshof bepaalde zondag, één dag voor de start van het toernooi, dat de autoriteiten geldige redenen hadden om het visum van Djokovic in te trekken.

,,Dit besluit is genomen vanwege gezondheids- en veiligheidsredenen en omdat het in het algemeen belang was om dit te doen”, schrijft Morrison op Facebook. ,,Ik ben blij met het besluit om onze grenzen sterk te houden en de Australiërs veilig te houden.”

Quote De regering neemt altijd besluiten en acties die nodig zijn om de integri­teit van onze grenzen te beschermen Scott Morrison, Australische premier

Morrison vervolgt: ,,Australiërs hebben veel offers gebracht tijdens deze pandemie en ze rekenen er terecht op dat het resultaat van die offers gewaarborgd blijft. Gedurende de pandemie hebben we samen één van de laagste sterftecijfers, één van de sterkste economieën en de hoogste vaccinatiegraad ter wereld bereikt. Sterke grenzen zijn fundamenteel voor de Australische manier van leven. De regering neemt altijd besluiten en acties die nodig zijn om de integriteit van onze grenzen te beschermen. Ik dank het gerechtshof voor de snelle behandeling van deze zaak en het geduld van alle betrokkenen. Het is nu tijd om te beginnen met de Australian Open en weer te genieten van het tennis.”

Volledig scherm Scott Morrison © AFP

Organisatie respecteert beslissing

Ook de organisatie van de Australian Open kwam met een reactie en ,,respecteert” de beslissing van het federaal gerechtshof. Dat staat in een korte verklaring van de Australische tennisbond, organisator van het eerste grandslamtoernooi van het jaar.

,,Tennis Australia respecteert de beslissing van het federale gerechtshof. In lijn met de regels van de grandslams wordt de nummer 1-positie in de loting nu ingevuld door een lucky loser. We kijken uit naar een goede en spannende Australian Open 2022 en wensen alle deelnemers veel succes.”

Djokovic, negenvoudig winnaar van de Australian Open, was als nummer 1 van de wereld ook als eerste geplaatst in Melbourne. De Italiaanse ‘lucky loser’ Salvatore Caruso neemt de plek van Djokovic in het speelschema over. Caruso, de nummer 150 van de wereld, was in de laatste ronde van de kwalificaties blijven steken.

Bekijk hieronder onze tennisvideo's.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.