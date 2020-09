Azarenka houdt Serena Williams uit finale US Open en treft Osaka

Azarenka komt in de finale uit tegen Naomi Osaka uit Japan. De winnares van 2018 versloeg afgelopen nacht de Amerikaanse Jennifer Brady in drie sets: 7-6 3-6 6-3. Osaka, de voormalige nummer 1 van de wereld, heeft voor de tweede keer in haar carrière de finale van de US Open bereikt. Na ruim twee uur spelen verzilverde Osaka meteen haar eerste matchpoint.

Margaret Court

Williams was in New York op jacht naar haar 24ste grandslamtitel, waarmee ze het record van de Australische Margaret Court zou evenaren. Winst op de Australian Open was in 2017 haar laatste grandslamtitel. Na haar zwangerschap keerde ze terug op de baan, maar vooralsnog is het de huidige nummer 8 van de wereld niet gelukt om Court te evenaren.