Azarenka verslaat Kerber en staat voor het eerst in drie jaar in finale WTA-toernooi

Bertens in derde ronde Charleston tegen Sakkari

3 april Kiki Bertens neemt het in de derde ronde van het WTA-toernooi van Charleston op tegen Griekse Maria Sakkari. De nummer 50 van de wereld klopte woensdagavond in de tweede ronde de Duitse Andrea Petkovic in twee sets: 6-3, 6-0. Het duel Bertens-Sakkari staat gepland voor morgenavond (Nederlandse tijd). Bertens is in Charleston titelverdedigster en dit jaar als tweede geplaatst.