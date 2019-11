Barty bevestigt status van nummer 1 van de wereld met zege WTA Finals

Dubbelti­tel Babos/Mladenovic bij WTA Finals

11:53 Timea Babos en Kristina Mladenovic hebben voor het tweede jaar op rij de dubbeltitel veroverd bij de WTA Finals in Shenzhen. Het Hongaars/Franse tenniskoppel was in de finale in twee sets duidelijk te sterk voor de Taiwanese Hsieh Su-Wei en de Tsjechische Barbora Strycova: 6-1 6-3. De wedstrijd was na amper een uur klaar.