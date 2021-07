Barty de nieuwe Serena Williams? ‘Ze is een normaal persoon die wonderlijke dingen doet’

video Wimbledon duurt voor Arantxa Rus 49 minuten

30 juni Het is Arantxa Rus niet gelukt voor een verrassing te zorgen in de openingsronde van Wimbledon. Ze was met 6-1 6-1 kansloos tegen de Griekse Maria Sakkari, de nummer 15 van de plaatsingslijst. De partij duurde slechts 49 minuten.