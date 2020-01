Barty en Ribakina met titels op zak naar Melbourne

Niemand in Top 100 Het Nederland­se mannenten­nis ligt op z'n gat: ‘Vijftien jaar wanbeleid gevoerd’

17 januari Voor het eerst sinds 2009 is het tennisjaar begonnen zonder Nederlandse man in de top 100. Dikke kans dat hetzelfde geldt voor het deelnemersveld van de Australian Open. Hoe dat komt? We vroegen het twaalf prominenten. ,,Met de juiste begeleiding vanuit de bond had De Bakker nu nog in de top 5 gestaan.’’