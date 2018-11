Barty en Wang in finale WTA Elite Trophy

Djokovic zet goede reeks voort met zege tweede ronde Parijs

30 oktober Novak Djokovic heeft bij het masterstoernooi in Parijs zijn winnende reeks voortgezet. De Servische tennisser, die in de eerste ronde een bye had, versloeg in zijn eerste partij in de Franse hoofdstad de Portugees Joao Sousa met 7-5, 6-1 en boekte zijn negentiende overwinning op rij.